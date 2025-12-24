ಆಗ ತಾನೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 15 ಶಿಶುಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್.. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರರಿಗೆ ಶಾಕ್!

ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಟೀಮ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಂಧಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ನವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಟೀಮ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾದಪುರ ಡಿಸಿಪಿ ರಿತಿ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ನಂಬಿಕೆ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 12 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಫಿನೀಶ್!
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ 15 ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ವಿವಿಧ ಎಂಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದಂಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ.. ವಿರಾಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಮರ ಹತ್ತಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು