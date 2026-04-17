ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ... ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ 'ರಾಜ'ನಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Gautam Adani vs Mukesh Ambani : ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆಯೂ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಷೇರುಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯ ಸಂಪತ್ತು $3.56 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹33,000 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $92.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ₹8.59 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ.
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? : ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $90.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ₹8.42 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅದಾನಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CBSE 10th Results 2026: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ.. ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅದಾನಿ vs ಅಂಬಾನಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅದಾನಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂಬಾನಿ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬಂದರುಗಳು, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯವರ ಗಳಿಕೆ ಈ ವರ್ಷ ₹75,110 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಸಂಪತ್ತು ₹1.57 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾದ ಟಾಪ್-5 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ
ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ (ಭಾರತ) - ₹ 8.59 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ (ಭಾರತ) - ₹8.42 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಜಾಂಗ್ ಶಾನ್ಶನ್ (ಚೀನಾ) - ₹ 5.79 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಕಾಲಿನ್ ಹುವಾಂಗ್ (ಚೀನಾ) - ₹4.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಮಾ ಹುವಾಟೆಂಗ್ (ಚೀನಾ) - ₹ 4.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರು? : ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ 656 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ 19 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಾನಿ 20 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.