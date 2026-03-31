Daily GK Quiz: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು?

General Knowledge Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂವು ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ರಾಫ್ಲೇಸಿಯಾ
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು 31 ದಿನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ?
ಉತ್ತರ: 7 (ಜನವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಮೇ, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್)
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಿರುತ್ತವೆ?
ಉತ್ತರ: ನೇರಳೆ, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ & ಕೆಂಪು
ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ವಯಸ್ಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳಿರುತ್ತವೆ?
ಉತ್ತರ: 206
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಸೂರ್ಯ
ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ನೈಲ್
ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಸೂರ್ಯ
ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಮಾನವ ದೇಹವು ಎಷ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: 2
ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್
ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಚಿರತೆ
