Daily GK Quiz: ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗ ಯಾವುದು? 

General Knowledge Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಯಾವ ಖಂಡವನ್ನ 'ಕತ್ತಲೆ' ಖಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಆಫ್ರಿಕಾ
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಯಾವ ಗ್ರಹವನ್ನ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಮಂಗಳ
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಚರ್ಮ
ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಯಾವ ದಿನವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಜೂನ್ 5
ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿರುತ್ತವೆ?
ಉತ್ತರ: 100
ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ರಷ್ಯಾ (ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ)
ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್
ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ?
ಉತ್ತರ: 11
ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಯಾವ ದಿನವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8
