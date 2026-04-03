Daily GK Quiz: ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಖಂಡ ಯಾವುದು? 

General Knowledge Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಛಾವಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಟಿಬೆಟ್
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ?
ಉತ್ತರ: 32
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಿಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸಾರಜನಕ
ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಂಡ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಆಫ್ರಿಕಾ
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಹಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆತ
ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಪಿಟೀಲು ಎಷ್ಟು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: 4
ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ?
ಉತ್ತರ: 8
ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಖಂಡ ಯಾವುದು ?
ಉತ್ತರ: ಆಫ್ರಿಕಾ
ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಖಂಡ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ?
ಉತ್ತರ: 28
