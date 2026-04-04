Daily GK Quiz: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು?

General Knowledge Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೂವು ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಕಮಲ
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ನೀಲಗಿರಿ ಹಕ್ಕಿ (Indian Roller)
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವೃಕ್ಷ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ
ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಆನೆ
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಬೆಂಗಳೂರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೂ ನನಗೆ ಬೇಡವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ!.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಂಪಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ?
ಉತ್ತರ: ವಿಜಯನಗರ
ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಕೊಡಗು
ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾವ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ನವೆಂಬರ್ 1
ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು
ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಯಾರು ಬರೆದರು?
ಉತ್ತರ: ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Daily GK Quiz: ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಖಂಡ ಯಾವುದು?