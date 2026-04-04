  • Daily GK Quiz: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು?

Daily GK Quiz: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು?

Daily GK Quiz: For You: ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 4, 2026, 10:48 PM IST
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದು?
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೂವು ಯಾವುದು?
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವೃಕ್ಷ ಯಾವುದು?

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಡೇಂಜರ್ಸ್‌!.. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಒಂದು ಫೀಸ್‌ ತಿನ್ನಬೆಡಿ
Mango Side Effects
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಡೇಂಜರ್ಸ್‌!.. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಒಂದು ಫೀಸ್‌ ತಿನ್ನಬೆಡಿ
Iran-US War 2026: 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು ?
Iran-US Conflict 2026
Iran-US War 2026: 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು ?
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..
Buttermilk Side Effects
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..
2 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?
2 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. ಮುಂಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?
Daily GK Quiz: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು?

General Knowledge Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.‌

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೂವು ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕಮಲ

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ನೀಲಗಿರಿ ಹಕ್ಕಿ (Indian Roller)

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವೃಕ್ಷ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಆನೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಬೆಂಗಳೂರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ನೀಡಿದರೂ ನನಗೆ ಬೇಡವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ!.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಂಪಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ?

ಉತ್ತರ: ವಿಜಯನಗರ

ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕೊಡಗು

ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾವ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ನವೆಂಬರ್ 1

ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?

ಉತ್ತರ: ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು

ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಯಾರು ಬರೆದರು?

ಉತ್ತರ: ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Daily GK Quiz: ಅತಿಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಖಂಡ ಯಾವುದು? 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

