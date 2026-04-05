Daily GK Quiz: ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು?

Daily GK Quiz: For You: ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 5, 2026, 04:55 PM IST
  • ಮನುಷ್ಯರು ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲ ಯಾವುದು?
  • ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು?
  • ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲುಬುಗಳಿವೆ?

General Knowledge Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.‌

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ರಕ್ತದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ರಸಾಯನ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಚಂದ್ರ

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಸೌರಮಂಡಲದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಗುರು (ಜ್ಯೂಪಿಟರ್)

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲುಬುಗಳಿವೆ?

ಉತ್ತರ: 206

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಮಾನವ ದೇಹದ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಚರ್ಮ

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಮನುಷ್ಯರು ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಆಮ್ಲಜನಕ

ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (Kidney)

ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಬುಧ (Mercury)

ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು?

ಉತ್ತರ: 2022

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

