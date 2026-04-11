English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • Daily GK Quiz: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರತೀರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

Daily GK Quiz: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರತೀರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

Daily GK Quiz For You: ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 11, 2026, 02:31 PM IST
  ಭಾರತದ ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ?
  G20 ಶೃಂಗಸಭೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು?
  2024ರ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಯಾವುದು?

Trending Photos

Daily GK Quiz: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರತೀರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

General Knowledge Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಯಾವ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಿತು?

ಉತ್ತರ: 2023

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಭಾರತದ ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ನವದೆಹಲಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: 2024ರ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: G20 ಶೃಂಗಸಭೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು?

ಉತ್ತರ: ನವದೆಹಲಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಭಾರತದ ಅತಿಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಗೋವಾ

ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಗಂಗಾ ನದಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಭಾರತ, ನೆಪಾಳ & ಭೂತಾನ್

ಪ್ರಶ್ನೆ‌ 9: ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಗಂಗಾ

ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರತೀರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಗುಜರಾತ್

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Daily GK Quizgeneral knowledgeCurrent AffairsSSCBanking

Trending News