Daily GK Quiz: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರತೀರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

General Knowledge Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಯಾವ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಿತು?
ಉತ್ತರ: 2023
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಭಾರತದ ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ನವದೆಹಲಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: 2024ರ IPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್
ಪ್ರಶ್ನೆ 4: G20 ಶೃಂಗಸಭೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು?
ಉತ್ತರ: ನವದೆಹಲಿ
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಭಾರತದ ಅತಿಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಗೋವಾ
ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಗಂಗಾ ನದಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಉತ್ತರಾಖಂಡ್
ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಭಾರತ, ನೆಪಾಳ & ಭೂತಾನ್
ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಗಂಗಾ
ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರತೀರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಗುಜರಾತ್
