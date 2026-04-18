  • Daily GK Quiz: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

Daily GK Quiz: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

Daily GK Quiz: For You: ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 18, 2026, 07:37 PM IST
  • ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ‘ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣ’ ಬರೆದವರು ಯಾರು?
  • ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದು?
  • ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆದವರು ಯಾರು?

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2026: ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಬಾಲಕಿ 2 ವರ್ಷ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬದುಕಿದಳು... ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಬಾಲಕಿ 2 ವರ್ಷ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬದುಕಿದಳು... ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!
ಸತತವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಸೋಲಲು ಈ ಆಟಗಾರರೇ ಕಾರಣ!.. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಎಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌
ಸತತವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಸೋಲಲು ಈ ಆಟಗಾರರೇ ಕಾರಣ!.. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಎಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌
Daily GK Quiz: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

General Knowledge Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕಾವೇರಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕಂಚೆಂಜುಂಗಾ (Kanchenjunga)

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಭೂಮಿಯ 70% ಭಾಗವನ್ನ ಯಾವುದು ಆವರಿಸಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ನೀರು

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ನವದೆಹಲಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಅಶೋಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆರೆಗಳು ಇವೆ?

ಉತ್ತರ: 24

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು?

ಉತ್ತರ: ಒಡೆಯರ್ ವಂಶ

ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನ ಯಾವ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಅಕ್ಬರ್ ಯಾವ ವಂಶದ ರಾಜ?

ಉತ್ತರ: ಮೊಘಲ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?

ಉತ್ತರ: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಏನು?

ಉತ್ತರ: ಮೋಹನದಾಸ್ ಕರಮಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ.. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ 11: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು?

ಉತ್ತರ: ಡಾ.ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 12: ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ನವೋದಯ ಕವಿ ಯಾರು?

ಉತ್ತರ: ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ 13: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ’ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕ ಯಾರು?

ಉತ್ತರ: ಕುವೆಂಪು

ಪ್ರಶ್ನೆ 14: ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ‘ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣ’ ಬರೆದವರು ಯಾರು?

ಉತ್ತರ: ಪಂಪ

ಪ್ರಶ್ನೆ 15: ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ರಾಮಾಯಣ

ಪ್ರಶ್ನೆ 16: ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆದವರು ಯಾರು?

ಉತ್ತರ: ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು 

ಪ್ರಶ್ನೆ 17: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ’ ಬರೆದವರು ಯಾರು?

ಉತ್ತರ: ಡಾ. ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ (ಡಿವಿಜಿ)

ಪ್ರಶ್ನೆ 18: ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅನಿಲ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್

ಪ್ರಶ್ನೆ 19: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ಜೂನ್ 5

ಪ್ರಶ್ನೆ 20: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಹಳೆಯ 500-1000 ನೋಟ್‌ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..! ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರ್​ಬಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಐಬಿ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

