Daily GK Quiz: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು?

General Knowledge Quiz: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಹಗಳಿವೆ?
ಉತ್ತರ: 4 (3 ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತದೆ)
ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಕರ್ನಾಕಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ?
ಉತ್ತರ: 75
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ?
ಉತ್ತರ: 28
ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಜನ ಗಣ ಮನ
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ‘ಮಹಾಗ್ರಂಥ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವವರು ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ-ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಮಾನವ ದೇಹದ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ?
ಉತ್ತರ: 4
ಪ್ರಶ್ನೆ 7: 2011ರ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ದೇಶ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಭಾರತ
ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: 4 ವರ್ಷ
ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು?
ಉತ್ತರ: ಅಭಿನವ ಬಿಂದ್ರಾ
ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ?
ಉತ್ತರ: ಓಟ (Athletics)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 21 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಯುವತಿ: ಶಾಕಿಂಗ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್!