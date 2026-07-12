/ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರು ಅಂತ ಆಸಿಡ್ ಕುಡಿದ ಮಹಿಳೆ! ಮುಂದೆನಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್‌ ಬಾಟಲ್‌ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವು

Girl Drunk Acid in UP : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಸಿಡ್ ಕುಡಿದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಯುವತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ನೀಡುವಂತೆ ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ತೀವ್ರ ತರಹದ ಆಮ್ಲವನ್ನು (ಆಸಿಡ್) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಯುವತಿ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಡ್ ಗಂಟಲಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವತಿ ತೀವ್ರ ಕಿರುಚಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗಂಟಲು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ: ಯುವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆತಂಕಗೊಂಡ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಮ್ಲದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಘಟನೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಚು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸದ್ಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.