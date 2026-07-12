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ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರು ಅಂತ ಆಸಿಡ್ ಕುಡಿದ ಮಹಿಳೆ! ಮುಂದೆನಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್‌ ಬಾಟಲ್‌ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವು

Accidental Acid Consumption : ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಸಿಡ್ ಕುಡಿದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಯುವತಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿದ ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಯುವತಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 12, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:30 PM IST
ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರು ಅಂತ ಆಸಿಡ್ ಕುಡಿದ ಮಹಿಳೆ! ಮುಂದೆನಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್‌ ಬಾಟಲ್‌ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೀವು
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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