ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಯರ್‌

Cheapest alcohol India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆ ₹120 ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿಯರ್ ₹200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ (Excise Duty) ಆಗಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅತೀ ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್, ವೋಡ್ಕಾ, ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯವು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕೇವಲ 49 ಶೇಕಡಾ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೆರಿಗೆ ದರವು 60 ರಿಂದ 70 ಶೇಕಡಾವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗೋವಾದ ನಂತರ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೂ ಮದ್ಯ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕೇವಲ 47 ಶೇಕಡಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫರಿದಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 62%, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 66%, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ, ದಮನ್, ಡಿಯು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.