/ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ... ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ರೈತ!

ತೆಲಂಗಾಣದ ವಾರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿನ್ನವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ವಾರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನರಾವ್ಪೇಟೆ ಮಂಡಲದ ಕೋಪಕುಲಪಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು ಆರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಾಲು ಎಂಬ ರೈತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೇಗಿಲಿಗೆ ತಗುಲಿ ಕೆಲವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಡುಬಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಾಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ರೈತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ತನ್ನದೇ ಎಂದು ಬಾಲು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು.
ಈ ವಿಷಯ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕ ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪ ಕಾಕತೀಯರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇದ್ದವು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೂತು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವದಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಜಮೀನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯಾದರೂ ನೀಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ.