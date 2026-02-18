ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರ! ಇನ್ಮುಂದೆ ʼಕಸದಿಂದ ರಸʼ ಅಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಾರ

gold: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಗಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ‘ಕಸದಿಂದ ರಸ’ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಮೂಲ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸುವ ಲಿಥಿಯಂ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ದೇಶವು ಬಹುತೇಕ ಆಮದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ “ನಗರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ” (Urban Mining) ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸಿಗೋ ಮರುಬಳಕೆ ಘಟಕದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು “ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನ” ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಹುಪಾಲು ಇನ್ನೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ Narendra Modi ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ಔಪಚಾರಿಕ ಮರುಬಳಕೆಗೆ $170 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (EPR) ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಕರು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮರುಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ NITI Aayog ಸಹ ಸಂಘಟಿತ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಸೀಲಾಂಪುರಿಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮರುಬಳಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ದೇಶದ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದಂತೆ ದುಬಾರಿ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.