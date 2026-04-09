ಭಾರತದ ಈ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ..

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸದ್ಯ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Apr 9, 2026, 11:01 AM IST
  • ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೈಗೆ ನಿಲುಕದಂತೆ ಏರುತ್ತಿದೆ
  • ಖರೀದಿಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ದಂಗಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ

Gold Price: ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೈಗೆ ನಿಲುಕದಂತೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.. ಖರೀದಿಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ದಂಗಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ.. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ರಾಜ್ಯವಾರು ಬದಲಾಗಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವೂ ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಡುತ್ತದೆ. 

ಕೇರಳ ಕೇರಳವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯಂತಹ ಆಮದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಿನ್ನದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ. ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಯಾರಿಕೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂಬೈ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬಜೆಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 
 

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

