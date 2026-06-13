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Gold Rate Prediction: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ! ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Gold Rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್‌ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡದ ಗ್ರಾಹಕರೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 13, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:21 PM IST
Gold Rate Prediction: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ! ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ! ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
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