Gold Rate Down: ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ (Gold Rate Hike), ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಿನಹೋದಂತೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (Gold-Silver Rate) ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 2026ರ ಮೇವರೆಗೂ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತೂ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರು ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ (Gold Rate Down) ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡದ ಗ್ರಾಹಕರೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಶೇ.25% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ!
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $5,595 ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡವು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,222 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ MCX ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಶೇ. 1.17 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 1,50,675 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ $5,600 ರಿಂದ $4,100-$4,200 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು 25% ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜನವರಿಯ 1,55,000-1,60,000 ರೂ.ನಿಂದ ಇದೀಗ 1,20,000-1,25,000 ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತೀ ಗ್ರಾಂಗೆ 13,500-13,800 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕುಸಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ತಜ್ಷರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಲವಾದ ನೀತಿ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಸುಂಕ, ರೂಪಾಯಿ ಬಲ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಮೇಳೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಚಿನ್ನದ ದರ?
ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಆಕಾಶ್ ದೋಷಿ, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $80 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ತಜ್ಞರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕುಸಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ JP Morgan, UBS, Morgan Stanley ಮತ್ತು Commerzbank ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ $4,800 ರಿಂದ $5,500 ರ ನಡುವೆ ಬೆಲೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು 5% ರಿಂದ 20% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,850-$4,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ UBS ಹೇಳಿದೆ.
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