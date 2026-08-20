/Content Creatorsಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್;‌ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ!

Content Creators Offers: ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ (Content Creators) ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಯೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತೀ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ (Earn Money) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮೂಡಬಹುದು... ಹೌದು, ಇದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Content Creators ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿಯಿದು!
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಣ!
ಇದೀಗ Content Creators ಗಳಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಬಿಹಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿಗೆ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ Creators ಈಗ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು Creators ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಯೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಗಳಿಸಿ
ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪಾವತಿ ಮಿತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು Creators page, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಂಪನೆಲ್ಮೆಂಟ್ (ನೋಂದಣಿ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿಸುವುದು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವೇದಿಕೆ, ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಚಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತವೆ.
ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಜಾರಿ?
ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅರ್ಹವಾಗುವ ವಿಷಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಿಹಾರದ Content Creators ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ!
Content Creators ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಪನೆಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು Content Creators ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
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