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Content Creatorsಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್;‌ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ!

Government Scheme: ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್‌ಗೆ (Content Creators) ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಯೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತೀ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ (Earn Money) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 20, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:53 PM IST
Content Creatorsಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್;‌ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ!

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Prajwal B

Prajwal B

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