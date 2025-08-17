English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತಿರುಪತಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 17, 2025, 04:46 PM IST
  • ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌
  • ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಚಲಿಸಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ರೈಲು
  • ಈ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ (17 ಮತ್ತು 18) ಲಭ್ಯ

Trending Photos

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದೇ 7 ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರುವ ಕಾಲ! ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ
camera icon7
Krishna Janmashtami
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದೇ 7 ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಹುಡುಕಿ ಬರುವ ಕಾಲ! ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಿಲ್ಲ
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ; ಬೆಂಬಿಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ... ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನೇ ಆಳಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
camera icon5
Nathan Bracken
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ; ಬೆಂಬಿಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ... ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನೇ ಆಳಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
&quot;ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು&quot;.. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon10
Bobby Deol
"ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು".. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19,600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ
camera icon6
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 19,600 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ
ತಿರುಪತಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Special Trains: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಕೊಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ತಿರುಪತಿಯ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈಲುಗಳು ಸಹ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಈ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ (17 ಮತ್ತು 18) ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ

ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ (07097) ಭಾನುವಾರ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ (07098) ಆಗಸ್ಟ್ 18ರ ಸೋಮವಾರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ AC, 2AC, 3AC, ಎಕಾನಮಿ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ?

ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ರೇಣಿಗುಂಟಾ, ರಾಜಂಪೇಟೆ, ಕಡಪ, ಯರ್ರಗುಂಟ್ಲಾ, ತಾಡಿಪತ್ರಿ, ಗುಂತಕಲ್, ಆದೋನಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು, ಕೃಷ್ಣ, ಯಾದಗಿರಿ, ತಾಂಡೂರು, ವಿಕಾರಾಬಾದ್, ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಗಂಪೇಟ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್! ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕೇ?

About the Author
Tirupati trainSecunderabad Tirupati trainSpecial trains TirupatiSouth Central RailwayTirupati express

Trending News