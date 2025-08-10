English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 10, 2025, 11:43 PM IST
  • ದುಬಾರಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ನೇರವಾಗಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
  • 3% DA ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1,200 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು
  • ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, DA ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA) ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ...! ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಕಾದಿದೆ. 2025ರ ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಘೋಷಣೆಯು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದುಬಾರಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು 3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವರ್ತಮಾನದ 55% DA ಶೇಕಡಾ 58%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 4% DA ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, ಇದು 55% ರಿಂದ 59%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ವೇತನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?

ದುಬಾರಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ನೇರವಾಗಿ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನೌಕರನ ಮೂಲ ವೇತನ ₹40,000 ಇದ್ದರೆ, 3% DA ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1,200 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, DA ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA) ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ದುಬಾರಿ ಭತ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ?

2025ರ ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು12 ತಿಂಗಳ ದರಕ್ಕಿಂಗಿತವಾದ ದುಬಾರಿತನದ ದರ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ 2% DA ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 53% ರಿಂದ 55% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ?

ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

