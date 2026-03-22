ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್!

ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮ ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದು, ಈಗ ಹೋಟೆಲ್,ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ: ಅಮೇರಿಕಾದ ದಾಳಿಗೆ ಖಂಡನೆ
ಈ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಈಗ ಸದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗಲಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಕೇಂದ್ರ ತಿರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ದಾಬಾಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಈಜಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಧಾರ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಈಜಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಈಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸುಗಮವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು,ಆಗ ಪ್ರಥಮ ಆಧ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಟೇಲ್ ಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ