  • ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್!

ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್!

Commercial LPG Cylinder Update: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಈಜಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಈಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸುಗಮವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 22, 2026, 08:34 AM IST
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ. 10 ರಷ್ಟು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ
  • ಈಜಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಟೇಲ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ

EPFO ʼಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳʼ: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ
camera icon6
EPS Pension hike
EPFO ʼಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳʼ: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ
ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ.. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
EPFO
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ.. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
camera icon6
White Hair Remedy
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್!
file photo

ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮ ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದು, ಈಗ ಹೋಟೆಲ್,ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ: ಅಮೇರಿಕಾದ ದಾಳಿಗೆ ಖಂಡನೆ

ಈ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಈಗ ಸದ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗಲಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಕೇಂದ್ರ ತಿರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ದಾಬಾಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಈಜಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಧಾರ:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಈಜಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಈಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಸುಗಮವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ  ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು,ಆಗ ಪ್ರಥಮ ಆಧ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಟೇಲ್ ಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ
 

Hotel Industry Good NewsCommercial LPG Cylinder UpdateMinistry of Petroleum IndiaLPG Allocation for HotelsEase of Doing Business India

