ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಟೂರ್ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ : ಕಟ್ರಾ-ಶ್ರೀನಗರ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸಮಯ 3 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ..!

ಶ್ರೀನಗರ: ಉಧಂಪುರ-ಶ್ರೀನಗರ-ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ (USBRL) ಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಮಾಂಶು ಶೇಖರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಈಗ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ 6-7 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಿದೆ.

"ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಕಟ್ರಾ-ಶ್ರೀನಗರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಯ ಸಂಗಲ್ದಾನ್ ನಡುವೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಂಗಲ್ದಾನ್‌ನಿಂದ ಕಟ್ರಾವರೆಗಿನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ರಾಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು," ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

USBRL ಯೋಜನೆಯ ಕಾಜಿಗುಂಡ್-ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗವು 2009ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. "18 ಕಿ.ಮೀ. ಬನಿಹಾಲ್-ಕಾಜಿಗುಂಡ್ ವಿಭಾಗವು 2013ರಲ್ಲಿ, 25 ಕಿ.ಮೀ. ಉಧಂಪುರ-ಕಟ್ರಾ ವಿಭಾಗ 2014ರಲ್ಲಿ, ಬನಿಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಸಂಗಲ್ದಾನ್‌ವರೆಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಈಗ ಸಂಗಲ್ದಾನ್‌ನಿಂದ ಕಟ್ರಾವರೆಗಿನ ವಿಭಾಗವೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲು ಕಮಾನು ಸೇತುವೆಯಾದ ಚೆನಾಬ್ ಸೇತುವೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸುರಂಗಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸಲಿವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಧಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಟ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು-ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಜಮ್ಮು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ರಾದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Reasi, J&K | PM Narendra Modi will inaugurate the final section of Katra to Sangaldan stretch of Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link (USBRL), a 272-kilometre-long project, on April 19.

The iconic Chenab Railway Bridge, the world's highest railway arch bridge, will be…

