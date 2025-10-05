English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ITI ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 898 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..!

ವಾಯುವ್ಯ ರೈಲ್ವೆ 2025 ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 898 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 5, 2025, 03:08 PM IST
  • ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2025.
  • ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ನವೆಂಬರ್ 2, 2025.
  • ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ವರ್ಷಗಳು, ವರ್ಗವಾರು ಸಡಿಲಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Trending Photos

ಎಂತದ್ದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಔಷಧ! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷ..
camera icon8
Snake Bite Causes
ಎಂತದ್ದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಔಷಧ! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷ..
ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ &quot;ಕನಕವತಿ&quot; ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
camera icon6
Rukmini Vasanth
ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ "ಕನಕವತಿ" ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
&quot;ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ&quot;ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
camera icon6
Abhishek Bachchan
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ"ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ RBI ಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ RBI ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ RBI ಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ RBI ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ITI ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! 898 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ 2025: ವಾಯುವ್ಯ ರೈಲ್ವೆ 2025 ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 898 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಟಿಐ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ nwr.indianrailways.gov.in ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2, 2025 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು..

ವಯೋಮಿತಿ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 24 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ST) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಾನದಂಡದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು NCVT (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್) ಅಥವಾ SCVT (ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್) ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ITI ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. SC, ST, PWBD (ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು) ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ₹100 ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ

ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ: RRC ಜೈಪುರದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ rrcjaipur.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ಕೆ: ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಡೇಟಾ ನಮೂದು: ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅರ್ಹತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್: ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿ.

10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗ/ಘಟಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳ ಗುಂಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಐಟಿಐ ಅಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2025.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ನವೆಂಬರ್ 2, 2025.

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ವರ್ಷಗಳು, ವರ್ಗವಾರು ಸಡಿಲಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ + ಸಂಬಂಧಿತ ಐಟಿಐ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ₹100 (ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ/ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಡಿ/ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ).

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: 10 ನೇ ತರಗತಿ + ಐಟಿಐ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ → ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ → ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಅಜಯ್‌ ದೇವಗನ್‌! ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಕಾಜೋಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ..

ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ಐಟಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

About the Author
North Western Railway RecruitmentApprentice vacanciesITI jobsRailway jobs 2025RRC Jaipur recruitment

Trending News