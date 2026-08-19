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Tourist Vehicle Permits: ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Tourism: ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು (Tourist vehicle owners) ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ (Tourism sector) ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ ವಾಹನಗಳ ಪರ್ಮಿಟ್‌ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ (AITP) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 19, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:24 PM IST
Tourist Vehicle Permits: ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

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Prajwal B

Prajwal B

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Tourist Vehicle Permits: ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
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