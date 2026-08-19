/Tourist Vehicle Permits: ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

Tourist Vehicles Permit: ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು (Tourist vehicle owners) ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ (Tourism sector) ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನಗಳ ಪರ್ಮಿಟ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ (AITP) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನಗಳ ಪರ್ಮಿಟ್ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.25% ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಕರಡು ನಿಯಮವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಪರ್ಮಿಟ್ ಶುಲ್ಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ..!!
₹20 ಸಾವಿರ ಇದ್ದ ಪರ್ಮಿಟ್ ಶುಲ್ಕ ₹15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ: ಇದು 5 ಸೀಟುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
₹30 ಸಾವಿರ ಇದ್ದ ಶುಲ್ಕ ₹22,500ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ; 5 ರಿಂದ 10 ಸೀಟ್ಗಳ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
₹80 ಸಾವಿರ ಇದ್ದ ಶುಲ್ಕ ₹60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ: 10 ರಿಂದ 23 ಸೀಟ್ಗಳ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
₹3 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಶುಲ್ಕ ₹2.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ; 23 ಸೀಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಕರಡು ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲಹೆ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರಡು ನಿಯಮವನ್ನು30 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಳಿಕ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಶುಲ್ಕ ಇಳಿಕೆ!
ಹಳೆ ಶುಲ್ಕ - ₹20,000
ಇಳಿಕೆ ಶುಲ್ಕ - ₹15,000
ಹಳೆ ಶುಲ್ಕ - ₹30,000
ಇಳಿಕೆ ಶುಲ್ಕ - ₹22,500
ಹಳೆಯ ಶುಲ್ಕ - ₹80,000
ಇಳಿಕೆ ಶುಲ್ಕ - ₹60,000
ಹಳೆಯ ಶುಲ್ಕ - ₹3,00,000
ಇಳಿಕೆ ಶುಲ್ಕ - ₹2,25,000
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತವು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಹದ್ದು ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಮಿಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.