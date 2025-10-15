ಅಂಧ್ರಕ್ಕೆ ದೀಪವಾಳಿ ಗಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ : ಕರುನಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಧ್ರದ ಪಾಲಾದ ಗೂಗಲ್ AI ಹಬ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಗೂಗಲ್ನ ಎಐ ಹಬ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಡಿಲು ಸೇರಬೇಕಿದ ಎಐ ಹಬ್ ಇದೀಗ ಅಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಂದ ಕೆರಳಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲು 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹1.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.ಇದು ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ರೆ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾಟೀ ಬೀಸಿವೆ.
ಎಐ ಅಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟ ಏನು : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಾಯಿಸುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾವಾಗಿದೆ.ಮೊದ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿತ್ತು.ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ.ಗೂಗಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಆಂಧ್ರದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಗೆದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿರೋ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಟ್ವಟಿ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು 'ಗುಂಡಿಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು' ಎಂಬ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಅಂಟಿಸಿರುವ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತ ಡಿಕೆ ಅವರ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜೇಯಂದ್ರ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದು ಹೋಗುವವರು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುವ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಮಂತ್ರಿ ಖರ್ಗೆಯ ವೈಪಲ್ಯ ಎಂದು ಅಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ.ಅವರು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪಾ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು.ನಾವು ದಿನ ಫಾರಿನ್ ಡೆಲಿಗೆಡ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ 12 ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ ದಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಸಮೇತ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಹಬ್ ಆಂಧ್ರದ ಪಾಲಾಗಿರುವ ಹಿಂದೆ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಓ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ತವರು ಪ್ರೇಮ ಸಹ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಪಿಚೈ ಮೂಲತಃ ಅಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ದವರು.ಹೀಗಾಗಿ ತವರಿನ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 1.33 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದುವರೆ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಸಹ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಿಪ್ಟ್ ಅಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಿಬಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ಕಿಡಿ ಕಾರುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಗೂಗಲ್ ದೈತ್ಯ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ತಿರೋದು ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತುತ್ತಾಗಿದೆ.