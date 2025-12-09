Google year in search 2025 : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಪದಗಳು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, 7-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ 'ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್' ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2005 ರಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಕದನ ವಿರಾಮದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ 5201314 ನ ಕೋಡ್ ಸಹ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
5201314 ಕೋಡ್ ಅರ್ಥವೇನು? : ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕೋಡ್ 5201314 ಚೀನೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಈ 7 ಅಂಕೆಗಳ ಅರ್ಥ.. "ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ." ಅಂತ.. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಹಿ ಮಾರ್ಗ.
ಈ ಕೋಡ್ ಚೀನಾದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂತು? : ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಈ ವಿಧಾನವು ಚೀನೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ, '520' 'wǒ ài nǐ' (ವೋ ಐ ನಿ) ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ... 1314 ಅನ್ನು 'yī shēng yī shì' ನಂತೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್...