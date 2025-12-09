English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಯ್ತು 5201314.! ಭಾರತೀಯರೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು..

ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಯ್ತು 5201314.! ಭಾರತೀಯರೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು..

5201314 code meaning : ಈ ಕೋಡ್ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಗೂಢ ಸಂಖ್ಯೆ 'ಕಾಲ್ತುಳಿತ' ಮತ್ತು 'ಮೇಡೇ' ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್‌ನ ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಥವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 9, 2025, 06:33 PM IST
    • 5201314 ಕೋಡ್ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ.
    • 'ಕಾಲ್ತುಳಿತ' ಮತ್ತು 'ಮೇಡೇ' ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
    • ಗೂಗಲ್‌ನ ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ..

Trending Photos

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ದಂಪತಿಯ ₹250 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಟಚ್
camera icon7
Alia Bhatt ̧ Ranbir Kapoor
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ದಂಪತಿಯ ₹250 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಟಚ್
ಯುವತಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಗಂಡ ಈ 7 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು!
camera icon6
Marriage Prediction
ಯುವತಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಗಂಡ ಈ 7 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು!
ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದೋ.. ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ..?
camera icon5
ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದೋ.. ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ..?
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
camera icon6
Shukra Gochar
ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ.. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಆಯ್ತು 5201314.! ಭಾರತೀಯರೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು..

Google year in search 2025 : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಪದಗಳು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, 7-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..  

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ 'ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್' ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2005 ರಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಕದನ ವಿರಾಮದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ 5201314 ನ ಕೋಡ್‌ ಸಹ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗರೇಟ್, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿ! ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ

5201314 ಕೋಡ್‌ ಅರ್ಥವೇನು? : ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಕೋಡ್ 5201314 ಚೀನೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಈ 7 ಅಂಕೆಗಳ ಅರ್ಥ.. "ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ." ಅಂತ.. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಹಿ ಮಾರ್ಗ.  

ಈ ಕೋಡ್ ಚೀನಾದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂತು? : ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಈ ವಿಧಾನವು ಚೀನೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ, '520' 'wǒ ài nǐ' (ವೋ ಐ ನಿ) ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ... 1314 ಅನ್ನು 'yī shēng yī shì' ನಂತೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್...

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Google year enderlove codeslove numbers5201314 code meaningWhat does 5201314 mean

Trending News