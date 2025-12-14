Google year in search 2025 : ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ Google ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ AI (ಜೆಮಿನಿ, ಗ್ರೋಕ್, ChatGPT) ನಂತಹ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಜನರು Google ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಹುಡುಕಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ..
2025 ರ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು, ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಏರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್, ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಮತ್ತು ಸೈಯಾರಾ ಚಲನಚಿತ್ರದಂತಹ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಸಹ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ..
1. ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅರ್ಥ
2. ಅಣಕು ಡ್ರಿಲ್ನ ಅರ್ಥ
3. ಪೂಕಿ ಅರ್ಥ
4. ಮೇಡೇ ಅರ್ಥ
5. 5201314 ಅರ್ಥ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಹಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಲೇಟೆಂಟ್, ನಾನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೇಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಲಾ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 5201314. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ 'ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ'. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ.