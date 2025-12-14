English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Year Ender 2025: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ 'ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್' ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು.. ಅವು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ?

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 14, 2025, 08:04 PM IST
    • ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ 'ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್' ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
    • 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ.
    • ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು..

Google year in search 2025 : ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ Google ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ AI (ಜೆಮಿನಿ, ಗ್ರೋಕ್, ChatGPT) ನಂತಹ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಜನರು Google ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಹುಡುಕಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್‌ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ..

2025 ರ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು, ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಏರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್, ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್‌ನಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಮತ್ತು ಸೈಯಾರಾ ಚಲನಚಿತ್ರದಂತಹ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಸಹ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ..

1. ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅರ್ಥ
2. ಅಣಕು ಡ್ರಿಲ್‌ನ ಅರ್ಥ
3. ಪೂಕಿ ಅರ್ಥ
4. ಮೇಡೇ ಅರ್ಥ
5. 5201314 ಅರ್ಥ

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಹಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಲೇಟೆಂಟ್, ನಾನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೇಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಲಾ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 5201314. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ 'ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ'. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

