ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಧಿ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪ!.. ಈ ಹಗರಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರು?

Gopal sharan garg: ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಅಗರವಾಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 20, 2026, 01:36 PM IST
Gopal sharan garg: ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಅಗರವಾಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರು  ನಿಧಿ, ದಾನ ಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಗರ್ಗ್  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಗರ್ವಾಲ್-ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಧಿ ದುರುಪಯೋಗದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. 

ಅಗರವಾಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾರ್ಗ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಮೊದಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಗರ್ಗ್ ಹಗರಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗೆ?
ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಒಡಿಶಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗರವಾಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ದೇಣಿಗೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಆರೋಪಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾರ್ಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರೋದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರು ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು,ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಗ್ರೋಹಾದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಿತ್ತಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 11 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮೊತ್ತವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಣವನ್ನು ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು  ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಲಾ 3 ರಿಂದ 5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಶೀದಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು 197 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ  ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಗರವಾಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು  ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಗಾರ್ಗ್  ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಲಾಗಿದೆ.  ಆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇತರ ಬಳಕೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  2024ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಗಾರ್ಗ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವರು ಈಗ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಔಪಚಾರಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

All India Agarwal SammelanGopal Sharan GargHaryanaSatyanarayan Mittalಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

