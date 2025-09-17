English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ! ಇಳಿಯುವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?

gold traces: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 17, 2025, 06:05 PM IST
    • ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ದೇಶ
    • ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸುಮಾರು 879.58 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌
    • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

Trending Photos

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
camera icon4
Smart TV
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು
camera icon6
Gold rate
ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು
ಅಪ್ಪಾ ಅಂದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌, 10 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಮಗಳು, 20ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.! ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ
camera icon6
actress raasi
ಅಪ್ಪಾ ಅಂದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌, 10 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಮಗಳು, 20ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.! ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
camera icon6
Neem
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್... ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ! ಇಳಿಯುವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?

gold traces: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸುಮಾರು 879.58 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಇವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ಮೂ ಓದಿ: ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗಣಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.8 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದು.

ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ (ಕೆಜಿಎಫ್). ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ 2001 ರಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. 1880 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಗಣಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 800 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು.

ರಾಮಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಇವೆ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ಪಾದನೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ಮೂ ಓದಿ:  ವಿಶ್ವದ ಸೆ*ಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆ.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವದಂತಿ!! ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ Divorce ಪಡೆದಾಕೆ ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿ..!

ಚಿತ್ತೂರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು: ಈ ಗಣಿಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ರಾಮಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಸಣ್ಣ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

GoldGold priceGold depositsgold trace discovered in Andhra Pradesh

Trending News