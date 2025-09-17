gold traces: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸುಮಾರು 879.58 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಇವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗಣಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.8 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದು.
ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ (ಕೆಜಿಎಫ್). ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ 2001 ರಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. 1880 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಗಣಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 800 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು.
ರಾಮಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಇವೆ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ಪಾದನೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರು ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ತೂರು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು: ಈ ಗಣಿಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ರಾಮಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಸಣ್ಣ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ.