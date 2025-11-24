HECI ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (UGC),ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (AICTE) ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (NCTE) ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಛತ್ರಿಯಡಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 (NEP-2020) ಈ ಏಕೀಕೃತ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು HECI ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಡಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ಹಣಕಾಸು ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ವಿತರಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2018ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರಡು HECI ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೂ, ಕಲ್ಪನೆಯು ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು.2021ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.
NEP-2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿರುವಂತೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಾನ್ಯತೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.ಶಾಸಕರು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ, ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.