ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

government regulations on storing alcohol: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು.. ಜೊತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 21, 2025, 09:25 AM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

alcohol prohibition: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು? ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಇಂದು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮದ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಮದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಹಾರ, ಗುಜರಾತ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯವನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ..  

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಿತಿ 18 ಲೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ 18 ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮಿತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಿತಿ 12 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಅಂದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು 9 ಲೀಟರ್ IMFL ಮಾದರಿಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಮದ್ಯದ ಎರಡು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 12 ಬಾಟಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಇಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

