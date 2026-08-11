/ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳು ಬಂದ್‌..! 10-20 ರೂ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಲಾವಣೆಗೆ RBI ಸಿದ್ಧತೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ (ಪಾಲಿಮರ್) ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಕಾಯ್ದೆ 1934ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 25ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಲಾ 100 ಕೋಟಿ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ (ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್) ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನೋಟುಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ತಗುಲುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದೇಶದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ) ಆಧಾರಿತ ಸರಾಸರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು 2023-24ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.4 ರಷ್ಟಿದ್ದು, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.6 ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.1 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2026-27ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. 3.9 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಆರ್ಬಿಐ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶೇ. 4 ರ ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ತೆರಿಗೆ ದರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸದನಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.