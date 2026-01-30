English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಟಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ದುಡ್ಡಲ್ಲ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ..

Grain ATM: ಈ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ 50 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಪಿಡಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 30, 2026, 04:00 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ
  • ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.

Food Security India: ಎಟಿಎಂ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಟಿಎಂ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ.. ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಎಟಿಎಂಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಎಂಬುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯಂತ್ರವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 0.6 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಾಟ್ನಾ (ನಗರ ಪ್ರದೇಶ)ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡು-ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯ ನಂತರ, ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಿಡಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 8.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಡಿಎಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಪಿಡಿಎಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Grain ATMFood Security IndiaPDS ModernizationRice Wheat DistributionBihar Grain ATM Project

