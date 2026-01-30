ಎಟಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ದುಡ್ಡಲ್ಲ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ..

Food Security India: ಎಟಿಎಂ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಟಿಎಂ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ.. ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಎಟಿಎಂಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಎಂಬುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯಂತ್ರವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ವಿತರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 0.6 ವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಾಟ್ನಾ (ನಗರ ಪ್ರದೇಶ)ದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡು-ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯ ನಂತರ, ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಿಡಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 8.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಡಿಎಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಪಿಡಿಎಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧಾನ್ಯ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.