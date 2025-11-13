ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆ,1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಔತಣಕೂಟ, 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು!

ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಮತದಾನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮೊಕಾಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪಾಟ್ನಾ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ೧.೫ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಔತಣಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಪುಲಾವ್-ಪುರಿ, ಬೇಳೆ, ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೋಜನದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ 56 ಬಗೆಯ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ.ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಿಠಾಯಿ ತಯಾರಕರು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದು, ೧ ಲಕ್ಷ ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ೪ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ತಂಗಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಟಪ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಕುರ್ಚಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. "ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ದುಲಾರ್ಚಂದ್ ಯಾದವ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀಣಾ ದೇವಿ (ಸೂರಜ್ ಭಾನ್ ಪತ್ನಿ) ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.