/My Earth, My Duty: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹಾ ಚಳವಳಿಯವರೆಗೆ ಸತ್ಯಂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪಯಣ

Sathyam Dixit: ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜೀ ಮೀಡಿಯಾದ “ನನ್ನ ಭೂಮಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ” ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ ಕಥೆಯು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ತರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಯುವ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಕಾರ ಸತ್ಯಂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಜೀವನ ಪಯಣವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸತ್ಯಂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಪೆಡಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು, ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡರು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯಂ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರು.
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಮೊಮೊಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದುಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಜೀವನದ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವು.
ಸತ್ಯಂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ತಂದಿತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಾಜದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ ಅನುಭವವೇ ಅವರನ್ನು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ನಾಗರಿಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಚಳವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಇಂದು ಈ ಅಭಿಯಾನವು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ನದಿ ದಂಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜನರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಸತ್ಯಂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಪಯಣ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಕಥೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
“ನನ್ನ ಭೂಮಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ” ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲ ಸಂದೇಶವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ — ಭೂಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆ. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೊಣೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: