English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೇರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಸ್ಕಿ ಬೇಡಿಕೆ..! ಎಲ್ಲವೂ GenZ ಪ್ರಭಾವ

liquor sales : ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೇರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಬೇಡಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ, ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ GenZ ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 26, 2025, 11:16 AM IST
  • ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್-ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಖರೀದಿ ಮನೋಭಾವ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
  • ಜನರೇಷನ್ Z ಮತ್ತು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ತಾಯಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಪ್ರೀತಿ! ಮಗಳ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
camera icon16
Aaradhya and Aishwarya Rai Bachchan
ತಾಯಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಪ್ರೀತಿ! ಮಗಳ ಆಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
ACTRESS
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೇರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಸ್ಕಿ ಬೇಡಿಕೆ..! ಎಲ್ಲವೂ GenZ ಪ್ರಭಾವ

liquor sales : ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. IWSR ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು 2024ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 13% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 6% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8% ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾತ್ರ 12% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ, ಗ್ರಾಹಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರೇಷನ್ Z ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಭಾವ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಆದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಸ್ಕಿಯೇ ಮುಂಚೂಣಿ
IWSR ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರಾಟದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ಕಿಯೇ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಸುಂಕ ರಹಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Duty Free) ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ (GTR)ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಸ್ಕಿ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 50% ಏರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ, GTR ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ?
ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್-ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಖರೀದಿ ಮನೋಭಾವ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜನರೇಷನ್ Z ಮತ್ತು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಡಿಕೊ ಖೈತಾನ್‌ನ ಸಿಒಒ ಅಮರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಮದ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ರಜೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ 3 ದಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್‌!! ಯಾವಾಗ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸ್ಕಾಚ್, ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೋಡ್ಕಾ ಏರಿಕೆ
ಸ್ಕಾಚ್ ಮಾರಾಟ → 11% ಏರಿಕೆ
ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೆಲೆ ಮಾನದಂಡದ ಮದ್ಯ → 8% ಏರಿಕೆ
ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರಾಟ → 10% ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಬೆಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 18%)
ವೋಡ್ಕಾ ಮಾರಾಟ → 48% ಏರಿಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು)
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

Indian airportsliquor salesduty-freeDuty-free liquorduty free products

Trending News