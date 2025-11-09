ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಗರ! ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಪ್ಪತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ..

Palitana: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯವಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಯುಗದಿಂದಲೂ ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಗರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ನಗರ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಗುಜರಾತ್ನ ಒಂದು ನಗರವಾದ ಪಾಲಿಟಾನಾ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಭಾವನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಿಟಾನಾದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪಾಲಿಟಾನಾ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ವಿರೋಧದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಗರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಲಿಟಾನ ನಗರವು ಜೈನರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಹಣ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ..
ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಪಾಲಿಟಾನಾ 381 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 200 ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು 2014 ರಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು 250 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಜೈನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಸಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜೈನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ, ಪಾಲಿಟಾನಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಟಾನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2002 ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು. 2012 ರಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ. ಅವರು 2002 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಟಾನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಶತ್ರುಂಜಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ 900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಹಣ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ..