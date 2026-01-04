English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಷ್ಟೇ ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆಗಳ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

happiest state of india: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 4, 2026, 08:43 AM IST
  • ಈಗ 2025-26 ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ
  • ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ವಿವಿಧ 'ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಂಕ' ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ

ಎಷ್ಟೇ ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆಗಳ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

happiest state of india: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ವಿವಿಧ 'ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಂಕ' ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈಗ 2025-26 ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಇತ್ತೀಚಿನ "ಭಾರತೀಯ ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2025' ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವಿರದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ

ಮಿಜೋರಾಂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಸುಮಾರು 100% ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಮಿಜೋರಾಂನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು 16-17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯವಿದು

ಇತರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳು: ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 'ಟೈಮ್ ಔಟ್ 2025' ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ನಗರವೆಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

 

