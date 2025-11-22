English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಭಾರತದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಭಾರತದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 22, 2025, 03:18 PM IST
  • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಭಾರತದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?

Hardest education systems in the world: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ತಾಳ್ಮೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಓದುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸವಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 10 ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾಲೆಯ ನಂತರವೂ, ಟ್ಯೂಷನ್, ಕ್ರ್ಯಾಮ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬಲದಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಶಿಕ್ಷಣವು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ  ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಹ್ಯಾಗ್ವಾನ್‌ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಜಪಾನ್
ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಮ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಚೀನಾ
ಚೀನಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾವೊಕಾವೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಗಾಪುರ್
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ, 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್
ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಉನ್ನತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಒತ್ತಡವು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

ರಷ್ಯಾ
ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ EGE ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, IIT-JEE ಮತ್ತು NEET ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕಠಿಣ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಕಠಿಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನೆರಳು ಶಿಕ್ಷಣದ (ತರಬೇತಿ) ಒತ್ತಡವು ಮಕ್ಕಳ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು.

ಅಮೆರಿಕ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, SAT, ACT ಮತ್ತು AP ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೀಮಿತ ಸೀಟುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
 

