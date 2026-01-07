English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • 10 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನ, ದಂಪತಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ.. ಸಂತಸದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಎಂದ ತಂದೆ!

10 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನ, ದಂಪತಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ.. ಸಂತಸದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಎಂದ ತಂದೆ!

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ತಾಯಿ, ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 7, 2026, 12:54 PM IST
  • ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ
  • 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಮಗು
  • ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಕುಟುಂಬದ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ

Trending Photos

DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 60% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon6
DA hike
DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 60% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ 24ಲಕ್ಷ ಕಾರ್‌ ತೆಗೊಂಡಿದ್ಹೇಗೆ?ರಿವೀಲ್‌ ಆಯ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕಾರು ಸೀಕ್ರೆಟ್‌
camera icon7
Gilli Nata
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ 24ಲಕ್ಷ ಕಾರ್‌ ತೆಗೊಂಡಿದ್ಹೇಗೆ?ರಿವೀಲ್‌ ಆಯ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕಾರು ಸೀಕ್ರೆಟ್‌
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon6
automatic pension at 60 for senior citizens
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಸ್ತು : ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ
camera icon5
Puneeth Rajkumar
ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಸ್ತು : ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ
10 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನ, ದಂಪತಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ.. ಸಂತಸದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಎಂದ ತಂದೆ!

ಮಗು ಬೇಕು ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವರಿಗೋ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದು ಒಂದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಂಡು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೊರಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹರಿಯಾಣದ ಜಿಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಚಾನಾ ನಗರದ ಓಜಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಮ್‌ಗೆ 37 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲಾ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 19 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗೆ ಇದೀಗ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ.  

ಫತೇಹಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮದ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಹತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಉಳಿದವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಅದರಂತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಉಚಾನಾ ನಗರದ ಓಜಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭಸಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದವು. ತಾಯಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಣಂತಿಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿಯೂ ಗೆದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಅತಿ ವೇಗದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸದ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಸಂಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ಗಂಡು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತ್ತು. ನಾವು ಮಗನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಹೋದರ ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸದ್ಯ ಹತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಕ ಹನ್ನೊಂದನೇಯದು ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌.. ಜಸ್ಟ್‌ 9 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Haryana woman gives birthBABY BOYwoman gives birth to 11 babiesWoman gives birthwoman gives birth twins

Trending News