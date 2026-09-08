/ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಗೆಯ ಛಾಯೆ : ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ತಪ್ಪದೇ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯದೇವ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ 'ಸೆಕೆ'ಯಿಂದ ಬೆವತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ 'ಬೆಂಕಿ'ಯ ಉಂಡೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಧಗಧಗಿಸುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಹಿ ಸತ್ಯವೇನು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹೌದು.. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕಾಗಿ ಸುರಿಯಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಗೆಯಂತಹ ಭೀಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ರಿಂದ 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವಿರಬೇಕಿದ್ದ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.
ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಂತೆ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 31.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2023ರ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬರೋಬ್ಬರಿ 33.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ 2 ರಿಂದ 4 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಸ್ವೆಟರ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾನ್, ಎಸಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಹಠಾತ್ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ನಡುವೆಯೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಮೋಡಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೋ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 122 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಹನಿ ಮಳೆಯೂ ಬಾರದೆ ಒಣ ಮಾರುತಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಷ್ಣತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಬೇಸಿಗೆಯ ಭೀಕರ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂದು ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ.
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್-ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸಂಪತ್ತಿನ ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು 'ಅರ್ಬನ್ ಹೀಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್'ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಲುಮೆಯಂತೆ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯೂ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಣ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಹವಾಮಾನ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಮರಳದಿದ್ದರೆ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜಲಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನವ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಫಲವನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಸಿಲು ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಮಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ. ನಾವು ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಗಳೆಂಬ ಪದ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ವರುಣದೇವ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ದಾರಿ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ : ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಠಾತ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration) ಹಾಗೂ ವೈರಲ್ ಜ್ವರದಂತಹ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುರ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು, ಎಳೆನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇವಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಹಗುರವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ, ಕೊಡೆ ಹಾಗೂ ಟೋಪಿ ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೇಗನೆ ತತ್ತರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.