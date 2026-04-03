ನೀವು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು.. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ..!

Helmets mandatory this village: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನಗರಗಳಂತೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲವೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಯ್ಯರಾಮ್ ಮಂಡಳದ ವೆಂಕಟರಾಮಪುರಂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೈಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಪುರಂ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಟರಾಮಪುರಂ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲಿನ ನರಸಿಂಹುಲಪೇಟೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಸಲ್ಯಾ ದೇವಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ, ವೆಂಕಟ್ರಾಪುರಂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸವಾರರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ಎರಡೇ 2 ರನ್ಗೆ ಔಟ್.. ಟೀಮ್ ಸೋಲಿಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕಾರಣ!
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶತ್ರುರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಏನಂದ್ರು?