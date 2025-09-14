English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಲ್ಲ, ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲ್ಲ..! ಭಾರತದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಿರಾ..!

Char Dham: ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಾಡಗಳು ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೈವಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 14, 2025, 02:23 PM IST
  • ಈ ದೇವಾಲಯವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಇಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ದೈವಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold jewellery
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
camera icon8
Gold price
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಮುಂದಿನ 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
camera icon6
Guru Vakri
ಮುಂದಿನ 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಲ್ಲ, ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲ್ಲ..! ಭಾರತದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರಹಸ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಿರಾ..!

Vishnu meditation: ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಮತ್ತು ಛೋಟಾ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬದರಿನಾಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಾಡಗಳು ಆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೈವಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ದೇವಾಲಯವು ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ದೇವರಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ
ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣುವು ಹಿಮಾಲಯದ ಈ ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಬಂದನು. ಇಲ್ಲಿರುವ "ಬದ್ರಿ" (ರಾಜು) ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅವನು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ "ಬದ್ರಿನಾಥ್" (ಬದ್ರಿ ಮರದ ಅಧಿಪತಿ) ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹವು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬಂಡೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಥವಾ ಒರಗಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಮಲದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ, ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಯುವತಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು..! ಆಕೆಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರೇ ಶಾಕ್‌.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ದೈವಿಕ ನಿಯಮ
ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮೂರು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಯಾರೂ ಅವುಗಳ ಬೊಗಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮೂಕ ಮಿಂಚು. ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಂತರ ಭಯಾನಕ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯದು ಮೂಕ ಮಳೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆನೆತುಂಬ ಜನರಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯೊಬ್ಬಳೇ ಹಾವಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..! 41 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಯುವತಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ವಿಷಸರ್ಪ

ಮೌನದ ಹಿಂದಿನ ದೈವಿಕ ಕಾರಣ
ಈ ಅದ್ಭುತಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ದೈವಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೌನ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವು ಗುಡುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮೌನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬದರಿನಾಥವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ
ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮುಂಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗರ್ವಾಲಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 10,200 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳು, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಅಲಕನಂದಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠ ಶಿಖರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ನೋಟವು ನೋಡುಗರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತವೂ ಆಗಿದೆ.
 

Badrinath DhamBadrinath templeVishnu meditationSilent dogsNo thunder

Trending News