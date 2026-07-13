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Bullet Train India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲ್ವೇ ಕಾರಿಡಾರ್‌! ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ?

ದೇಶದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬುಲೆಟ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ ಯೋಜನೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವೂ 2027ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 13, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:28 PM IST
Bullet Train India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲ್ವೇ ಕಾರಿಡಾರ್‌! ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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