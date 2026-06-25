ಬೆಂಗಳೂರು : ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಶ್ರೀನಗರ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಇಂಫಾಲ್, ಐಜ್ವಾಲ್, ಇಟಾನಗರ, ಕೊಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಅಗರ್ತಲಾ ನಗರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯ-V (Zone-V) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಭಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭೂಕಂಪ-ನಿರೋಧಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ, ಪಾಟ್ನಾ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಯ-IV ರ ಭೀತಿ : ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ನಗರಗಳು ವಲಯ-IV ರಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಕಂಪನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಜನನಿಬಿಡ ನಗರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕಂಪನವಾದರೂ ಹಾನಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಗರಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? : ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಭೂಕಂಪಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪ-ನಿರೋಧಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.