ಮನುಷ್ಯರೇ ಜೀವಿಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಭತ್ತ..! ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಬೆರಗಾದ ಮನುಕುಲ

Himalayas mysterious rice fields : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ತಾನಾಗಿಯೇ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 14,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಆದಿ ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪಿಥೋರಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಭೀಮ್ ಕಿ ಖೇತಿ' ಅಥವಾ 'ಭೀಮನ ಹೊಲ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಗೊಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೆ ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾವೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೀಮನು ತನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಅವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಭೀಮ ಖೇತಿಯನ್ನು ಜೋಲಿಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಬಳಿ ಆದಿ ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭತ್ತದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಕೆಲವು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, 14,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಗೂಢತೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಿಮಾಲಯದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. 2025 ರ ಆದಿ ಕೈಲಾಸ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೇ ಎರಡರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ 35,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಾಲಯದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. 2026 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಈ ಚಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಸೋಂಕುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.