ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹವು ಮಾನ್ಯ-ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು

ನವದೆಹಲಿ: ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ, 1955 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹದ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ನೋಂದಣಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು, ತನ್ನ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದರೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಷರತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹವು ಸಪ್ತಪದಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ವಿವಾಹದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿವಾಹವು ಅಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಂದಣಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ತೀರ್ಪು, ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಯಾಗದಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತಂದಿದ್ದು, ಅಂತಹ ವಿವಾಹಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನೋಂದಣಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.ಈ ತೀರ್ಪು ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹದ ಸಿಂಧುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿಯು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.