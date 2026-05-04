Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲೇ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷ (TVK) ಚೊಚ್ಚಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಟಿವಿಕೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಹತ್ತಿರತ್ತಿರ ನೂರರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಷರಶಃ ದಳಪತಿ ಸುನಾಮಿ ಎದ್ದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲ.. ಕಿಂಗ್!
ಈ ಬಾರಿಯ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು "ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಕಿಂಗ್?" ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರಿಯಲ್ ʼಮಾಸ್ಟರ್ʼ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿಜಯ" ಸಾಧಿಸಿದ ಜೊಸೆಫ್ ಮನೆಗೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ:
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 2026ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಅಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಚೊಚ್ಚಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಎಣಿಕೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ 100 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಟಿವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ವಿಜಯ್ ಮನೆಮುಂದೆ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಜೊಸೆಫ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಶಾಂತಿ-ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
தவெக தலைவர் விஜய் இல்லத்தில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. pic.twitter.com/4mveMVVx36
— Sai Jegadheesh (@saijegadheeshh) May 4, 2026
ತಮಿಳುನಾಡು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ 2026ರ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಪಕ್ಷ 119 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸುಮಾರು 61 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಡಿಎಂಕೆ ಸುಮಾರು 63 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದದೆ. ಈ ಅಂತರವು ಮತದಾರರ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಜನತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.