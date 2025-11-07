ಮತದಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಶಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ

Election Ink: ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಈ ಗುರುತು ಕೇವಲ ಗುರುತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಮತಗಳ್ಳತನವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆರೆಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಶಾಯಿ ಕಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಶಾಯಿ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಈ "ಮಾಂತ್ರಿಕ" ಶಾಯಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಉತ್ತರ ತಿಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ!
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MPVL) ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಾಯಿಯ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಸೂತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (NPL) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ MPVL ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1962 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಗೂಢ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ! ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಗರ್ಲ್ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯದು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶಾಯಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ MPVL ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಚುನಾವಣಾ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕೇತದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಶಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 10 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ (ಮಿಗ್ರಾಂ) ಶಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 10 ಮಿಗ್ರಾಂ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹174 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಸೀಸೆಯು ಸುಮಾರು 700 ಮತದಾರರ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಈ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 25 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ. ಇದರರ್ಥ 25 ಪೈಸೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಾಯಿಯ ಅಳಿಸಲಾಗದಿರುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಕೇವಲ 20 ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ (ಸೋಡಿಯಂ) ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಾಯಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಪು, ಮಾರ್ಜಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಉದುರಿಹೋಗುವವರೆಗೂ ಗುರುತು ಮಸುಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಈ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ನುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಯಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು.