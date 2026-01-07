ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ

History of Alcohol: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮೊಘಲರು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವೇದಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ‘ಸೋಮ’ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾನೀಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಇಂದಿನಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದ್ಯಪಾನವು ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ದೊರಕಿತು. ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವು ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳೂ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಕ್ಬರ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವನ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ಗೆ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮದ್ಯವು ಕೇವಲ ಪಾನೀಯವಾಗಿರದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮದ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವು ವೇದಕಾಲದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಮೊಘಲ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮದ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರಾತನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ, ಮದ್ಯಪಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.