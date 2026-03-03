History of Khamenei Road: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 'ಇಮಾಮ್ ಖಮೇನಿ ರಸ್ತೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಲ್ಲಿ, ಜಿವಿಕೆ ಒನ್ ಮಾಲ್ ಎದುರು ಇರುವ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಇಮಾಮ್ ಖಮೇನಿ ರಸ್ತೆ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. "ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಲವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ..
ಈ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಇರಾನಿನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇರಾನ್ನ ಮೊದಲ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ರುಹೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಸ್ತೆಯೊಂದರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ 'ಇಮಾಮ್ ಖಮೇನಿ ರಸ್ತೆ' ಇಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.